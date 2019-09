Un train percute un camion: 35 blessés

Une collision entre un train et un camion à un passage à niveau à Yokohama en banlieue de Tokyo a fait au moins 35 blessés dont un grave, a-t-on appris jeudi auprès des secours et de la compagnie ferroviaire. La personne grièvement atteinte est «en état d'arrêt cardiorespiratoire», a déclaré un responsable de la cellule de gestion de crise de Yokohama, Ryo Nagakura, employant un terme utilisé au Japon avant qu'un décès ne soit constaté par un médecin.

Les médias japonais précisaient qu'une personne semblait piégée sous le train et qu'il pourrait s'agir du conducteur du camion. D'après la chaîne publique NHK, ce dernier est sérieusement touché mais les autres blessés ne le sont que légèrement.

La collision s'est produite sur une ligne reliant Tokyo à la grande banlieue, entre les stations Kanagawa-Shinmachi et Nakakido, dans l'agglomération de Yokohama. Les pompiers et les policiers étaient sur place et s'affairaient autour de l'épave de la locomotive, selon des vues prises depuis un hélicoptère par la NHK.

La locomotive du train, de couleur rouge foncé et écru, est fracassée, pare-brise en miettes. Elle est en outre renversée sur la voie, les câbles électriques décrochés et des poteaux affaissés. Les images laissaient également voir de la fumée noire, semblant provenir du camion et un grand nombre de citrons dispersés sur le sol.

Des scènes filmées avec un smartphone peu après l'accident et diffusées par la NHK montraient des passagers descendant précipitamment du train. Il existe encore au Japon de très nombreux passages à niveau, dont certains en ville, où la circulation très fréquente de trains laisse peu de temps aux véhicules et piétons pour les traverser.

(L'essentiel/nxp/afp)