La majorité républicaine moins large que prévu

«Je viens d'appeler Kyrsten Sinema et l'ai félicitée d'être devenue la première femme élue sénatrice de l'Arizona, à l'issue d'une lutte acharnée», a dit la candidate républicaine Martha McSally, dans une vidéo postée dans la nuit de lundi à mardi sur Twitter.

Congrats to @kyrstensinema. I wish her success. I’m grateful to all those who supported me in this journey. I’m inspired by Arizonans’ spirit and our state’s best days are ahead of us. pic.twitter.com/tw0uKgi3oO