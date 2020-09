L’équipe de Trump attaque à coups de vidéos trafiquées

À deux mois de l’élection présidentielle américaine, tous les coups sont permis entre Donald Trump et son adversaire Joe Biden. Comme l’explique BuzzFeed News, l’équipe de l’actuel président cherche par tous les moyens à décrédibiliser le candidat démocrate, quitte à produire consciemment de fausses informations. En l’espace de quelques heures, l’équipe de Trump a en effet diffusé deux vidéos trafiquées de Joe Biden. Twitter n’a pas fini de suer.

La première d’entre elles a été publiée le samedi 29 août et reprise le lendemain par Dan Scavino, chef adjoint de la communication à la Maison-Blanche. Les images sont censées montrer Biden s’endormir et ronfler pendant une interview télévisée, tandis qu’une journaliste tente péniblement de poser ses questions.

En réalité, dans cette vidéo datant de 2011, c’est le comédien et chanteur Harry Belafonte qui fait mine de dormir pendant un entretien en direct. Dans la version trafiquée partagée par Dan Scavino, l’acteur a été remplacé par Biden et un son de ronflement a été ajouté.

Original Video.



What can we expect from A Fake President like Trump, his Fake supporters and their Fake Videos. pic.twitter.com/PHJrlokMWY — Farhad Ⓜ️ Syed✌️ (@FarhaddSyed) August 31, 2020

Lundi après-midi, Twitter et Facebook ont attribué à ces images le statut de «média manipulé». Elles ont par ailleurs été retirées du compte YouTube qui les avait publiées à l’origine. Dans la soirée, la vidéo avait disparu de Twitter pour des questions de droits d’auteur. Elle avait déjà été vue plus de 2 millions de fois sur le réseau social.

«Voilà ce qui arrive quand on coince un rat. Donald Trump est tellement dépassé qu’au lieu d’essayer de surmonter les crises qu’il a contribué à déclencher et à exacerber, il fonde son argumentation incohérente en prétendant qu’il n’est pas président maintenant et qu’il se présente contre quelqu’un d’autre que Joe Biden», a réagi un porte-parole du démocrate interrogé par BuzzFeed. Sollicitée à son tour, la Maison-Blanche n’a pas donné suite.

La seconde vidéo manipulée a été publiée sur Twitter par @TrumpWarroom, qui est le compte officiel de la campagne. Dans ce clip de trois secondes, le candidat démocrate déclare lors d’un discours: «Vous ne serez pas en sécurité dans l’Amérique de Joe Biden».

En fait, les propos du rival de Trump ont été coupés au montage: «Comme ils n’ont pas de programme ou de vision pour le second mandat, Trump et Pence se sont lancés là-dessus, et je trouve cela fascinant: "Vous ne serez pas en sécurité dans l’Amérique de Joe Biden". Et quelle en est la preuve? La violence que nous voyons dans l’Amérique de Donald Trump», avait réellement déclaré le démocrate.

La Maison-Blanche a beau avoir assuré que ce clip se voulait parodique, Twitter l’a signalé comme étant un «média manipulé». Le réseau social a désactivé la possibilité de commenter, de liker ou de partager ces images. «À tous les journalistes susceptibles qui ne supportent pas qu’on plaisante à propos de leur candidat, ce n’est pas de notre faute si Joe Biden a été assez bête pour dire ça devant une caméra», a grincé le compte de campagne de Trump.

To all the triggered journalists who can't take a joke about their candidate, it's not our fault Joe Biden was dumb enough to say this on camera. — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 31, 2020

Ces deux vidéos trafiquées de Biden reflètent parfaitement la ligne d’attaque mise en place par l’équipe de Trump lors de la Convention nationale républicaine. Le président a martelé le surnom qu’il a attribué à son adversaire – «Joe l’endormi» – et a répété à ses supporters qu’ils ne seraient pas en sécurité si Biden était élu.

(L'essentiel/joc)