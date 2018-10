«Il faut révéler la vérité le plus vite possible»

«Nous voyons tout naturellement l'intérêt à ce que nos procureurs partagent des informations et travaillent ensemble», a déclaré le chef de la diplomatie turque lors d'une conférence de presse, à Istanbul. «Il faut que cette coopération se poursuive, mais il ne faut pas qu'elle s'éternise ou tourne à la diversion. Il faut que cette enquête soit terminée le plus vite possible, que toute la vérité soit révélée», a-t-il ajouté.

Ces déclarations surviennent alors que le procureur général d'Arabie saoudite, Saoud ben Abdallah Al-Muajab, est à Istanbul où il a rencontré le procureur turc chargé de l'enquête Irfan Fidan. Après cette rencontre, le procureur saoudien devait se rendre au consulat de son pays à Istanbul. C'est là que Jamal Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir à Riyad, a été tué le 2 octobre, au cours d'une opération menée selon Ankara par quinze agents saoudiens.

Après avoir d'abord affirmé que le journaliste âgé de 59 ans avait quitté vivant le consulat, Riyad a reconnu qu'il était mort, mais a avancé plusieurs versions contradictoires qui laissent Ankara et les Occidentaux sceptiques.

(L'essentiel/afp)