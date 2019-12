Une famille meurt dans le crash d'un hélico

Les quatre membres d'une famille suisse ont péri dans le crash d'un hélicoptère survenu jeudi à Hawaï, a indiqué samedi la police de Kauai. L'accident a coûté la vie aux sept personnes à bord de l'appareil.

La police de Kauai confirme qu'il n'y a pas de survivant, ecrit-elle dans un communiqué diffusé sur Twitter. Outre le pilote, deux Américaines ainsi qu'une famille suisse de quatre personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère selon les documents de vol.

Recherche d'indices

Les victimes suisses seraient une femme de 50 ans, un homme de 49 ans ainsi que deux enfants de 10 et 13 ans. Les autopsies pour identifier formellement les victimes sont en cours. Le Département des affaires étrangères (DFAE) n'a pour l'instant pas encore confirmé que des Suisses se trouvaient parmi les victimes.

« Nous exprimons nos condoléances aux familles et aux amis des victimes et prions pour elles », a déclaré le chef adjoint de la police, Bryson Ponce, cité dans le communiqué. La police continue à chercher des indices sur le crash.

La cause de l'accident non élucidée

Le propriétaire avait signalé jeudi la disparition de l'hélicoptère après qu'il n'est pas revenu d'un vol touristique sur l'île de Kauai à l'heure convenue. Plus tard, il s'est avéré que l'appareil s'était écrasé dans le parc naturel de Koke'e dans une zone montagneuse et difficile d'accès.

La cause de l'accident n'était toujours pas claire samedi. La police, les pompiers et les garde-côtes ont participé à l'opération de sauvetage, qui a été compliqué par le brouillard et la mauvaise visibilité. L'opération de récupération a été suspendue samedi après-midi.

3 victims of Hawaii tour helicopter crash identified; 1 of 7 aboard still missing https://t.co/BXP5o6wRdq– Los Angeles Times (@latimes) December 29, 2019

DEVELOPING: Search crews in Hawaii have found the wreckage of a sight-seeing helicopter that failed to return after an excursion over Kauai Thursday with seven people aboard; all are now feared dead. @jamieyuccas reports https://t.co/tJPJBHNI9Spic.twitter.com/Bosa6qJ5JW– CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 27, 2019

(L'essentiel/afp)