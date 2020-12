Une jolie journée en famille a viré au drame, samedi à Halls Gap, un village situé dans le parc national des Grampians (Etat de Victoria). Rosy Loomba, 38 ans, a franchi une barrière de sécurité pour prendre la pose sur un rocher idéalement situé. La malheureuse a perdu l’équilibre et fait une chute de plus de 80 mètres, sous les yeux horrifiés de son mari et de son enfant. Des témoins ont entendu les cris de la mère de famille, mais n’ont rien pu faire pour elle.

Il a fallu six heures aux équipes de secours pour franchir la falaise et récupérer le corps de Rosy. Guide touristique dans la région, Graham Wood avait pourtant rappelé à ses clients les règles de sécurité 30 minutes avant l’accident. «Cela arrive tout le temps, quelqu’un allait inévitablement finir par tomber», explique-t-il à 9 News, désabusé.

«On ne peut pas mettre des barrières dans chaque partie de l’Etat. Les gens doivent prendre leurs responsabilités», s’insurge de son côté Lisa Neville, ministre de la Police de l’Etat de Victoria. Une habitante de Melbourne avoue avoir fait la même chose que Rosy, deux heures plus tôt. «Juste pour les photos, juste pour le frisson», admet Iman Kamarelddin, bouleversée. «Je me suis effondrée, extrêmement reconnaissante que ce ne soit pas moi», ajoute-t-elle.

(L'essentiel/joc)