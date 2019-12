Pyongyang s'en prend à la Belgique et la France

La Corée du Nord a fustigé, samedi dans un communiqué de son ambassadeur à l'ONU, les Européens qui ont récemment dénoncé ses «tirs continus de missiles balistiques», ajoutant que la dénucléarisation n'était «plus sur la table des négociations» avec les Etats-Unis. Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU avaient condamné mercredi «les tirs continus de missiles balistiques de la Corée du Nord», et réaffirmé la nécessité de maintenir les sanctions contre ce pays.

La Belgique, l'Estonie (membre à partir de janvier), la France, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni avaient aussi dénoncé la poursuite du programme nucléaire nord-coréen, dans une déclaration publiée après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité tenue à leur demande. «C'est encore une provocation grave contre la Corée du Nord», alors qu'elle exerce «son droit à renforcer ses capacités nationales de défense», a réagi samedi dans un communiqué l'ambassadeur nord-coréen Kim Song.

La «paranoïa» des Européens

«Alors que ces six pays européens créent beaucoup de problèmes à jouer ces derniers mois le rôle de chien de garde des Etats-Unis, on ne peut que se demander ce qu'ils y gagnent en échange», affirme-t-il. Évoquant la «paranoïa» des Européens et «la politique hostile» de Washington, Kim Song indique que son pays «n'a pas besoin maintenant d'avoir de longues discussions avec les Etats-Unis alors que la question de la dénucléarisation n'est plus sur la table des négociations».

Dans leur condamnation des essais d'armements nord-coréens, les Européens avaient relevé que Pyongyang avait procédé à 13 tests de missiles balistiques depuis mai, dont le dernier le 28 novembre. Alors que les discussions sur le nucléaire entre Washington et Pyongyang sont dans l'impasse, la Corée du Nord a donné jusqu'à fin décembre aux Etats-Unis pour présenter une nouvelle offre d'accord.

(L'essentiel/afp)