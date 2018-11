Un avion Lion Air heurte un poteau au décollage

L'appareil, qui transportait 143 passagers et sept membres d'équipage à destination de Jakarta, a percuté un poteau avec son aile gauche, avant son décollage, alors qu'il roulait pour rejoindre la piste de l'aéroport de Bengkulu. Les dommages causés sur l'aile ont forcé les passagers à descendre de l'avion. Ils ont pu gagner leur destination à bord d'un autre appareil, mercredi soir.

Des photos postées sur Twitter montrent un trou creusé par le poteau dans le bout de l'aile gauche. Il n'y a pas eu de blessé à bord, a précisé Danang Prihantoro, porte-parole de la compagnie aérienne à bas coût, ajoutant que «Lion Air s'excuse auprès de tous les passagers pour ce désagrément... Une équipe a été envoyée pour inspecter l'avion». Le ministère des Transports a indiqué qu'une enquête allait être conduite.

«L'avion et le pilote sont restés à terre pour les besoins de l'enquête», a souligné Pramintohadi Sukarno, un haut responsable du ministère. Le 29 octobre, un Boeing 737 de la compagnie Lion Air s'était abîmé dans la mer de Java moins d'une demi-heure après avoir décollé de Jakarta, entraînant la mort des 189 passagers et membres d'équipage.

A #LionAir plane crashed into a pole at an airport in #Bengkulu, #Sumatra as it was about to take off for #Jakarta, tearing its left wing. The incident comes following #LionAir flight #JT610 crashed into the sea last week. There were no survivors https://t.co/GS2EntRh1b