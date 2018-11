SpaceX et Boeing dans le collimateur de la NASA

Les entreprises SpaceX et Boeing ont été recrutées par la NASA pour transporter des astronautes dans l'espace à partir de 2019. Or, en septembre, le boss de SpaceX, Elon Musk, avait tiré sur un joint et bu du whisky durant l'enregistrement d'un podcast. «Nous allons nous assurer que les entreprises respectent les exigences de la NASA en matière de sécurité sur le lieu de travail, y compris le respect d'un environnement sans drogue», a expliqué Bob Jacobs, porte-parole de la NASA, dans un communiqué.

La NASA n'a pas confirmé officiellement que ces enquêtes étaient liées à l'affaire du joint d'Elon Musk, mais le fait qu'elle évoque les drogues dans son communiqué semble l'indiquer, et trois sources l'ont confirmé au Washington Post. Début septembre, Elon Musk avait passé deux heures en direct dans une interview radio, filmée et retransmise en ligne, où il buvait du whisky et fumait du cannabis.

«Lorsqu'on met un astronaute dans une fusée, il est en sécurité»

Sans mentionner cette affaire, le patron de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré au Washington Post que l'agence spatiale américaine voulait rassurer le public sur les lancements d'astronautes prévus dès 2019 par les deux sociétés. «Si j'observe quelque chose de déplacé, l'important pour moi est de comprendre quelle est la culture qui a mené à cela, et est-ce que la NASA est impliquée», a-t-il dit. «Nous devons montrer aux Américains que lorsqu'on met un astronaute dans une fusée, il est en sécurité». SpaceX a été récemment certifiée par la NASA pour lancer ses missions les plus complexes et coûteuses.

«SpaceX promeut activement la sécurité au travail, et nous sommes certains que nos programmes antidrogue au sein de notre personnel et sur nos lieux de travail dépassent les critères contractuels», a déclaré la société dans un communiqué. Boeing, de son côté, a déclaré que la culture interne garantissait «l'intégrité, la sécurité et la qualité de nos produits, de notre personnel et de leur environnement professionnel».

