Ikea ouvre son premier magasin en Inde

Mercredi, le géant de l'ameublement Ikea a promis répondre aux «besoins, frustrations et rêves» des consommateurs en Inde avec l'ouverture de son premier magasin dans ce pays difficile mais au fort potentiel pour la chaîne suédoise. C'est la deuxième tentative du numéro un mondial de la vente de meubles de se lancer en Inde, après avoir vu ses plans contrecarrés en 2006 par une loi sur les investissements étrangers, assouplie depuis, mais qui impose de s'associer à un partenaire local. «Nous proposons une offre d'ameublement pour la maison exaltante, abordable et pratique», a déclaré Jesper Brodin, PDG du groupe Ikea, lors d'une conférence, à la veille de l'ouverture officielle de son gigantesque magasin de 37 000 m2 dans la ville de Hyderabad (sud). «Nous promettons de fournir une excellente qualité à des prix abordables et essaierons de nous développer rapidement dans le reste du pays avec de nombreux magasins», a-t-il ajouté.

À Hyderabad, le groupe table sur sept millions de visiteurs par an pour son magasin doté de 850 employés, le premier des 25 qu'il compte ouvrir d'ici 2025 en Inde. Ikea compte investir au total 1,5 milliard de dollars sur la troisième économie d'Asie et espère profiter de la hausse du niveau de vie des classes moyennes dans cette nation de 1,25 milliard d'habitants.

Beaucoup de changements pour s'adapter à la clientèle

Pour attirer la clientèle, la multinationale, a donné une tournure locale à son offre. «Nous avons beaucoup changé pour l'Inde», explique Henrik Osterstrom, un haut responsable du groupe à l'AFP. Aux côtés de ses produits internationaux, elle proposera des objets spécifiquement adaptés au mode de vie indien comme des boîtes à épices, des «tawas» (poêles à frire indiennes) ou des machines à idlis, des galettes traditionnelles du petit déjeuner dans le sud de l'Inde.

Et comme monter des meubles soi-même n'est guère dans la culture des classes moyennes du pays, la chaîne a noué un partenariat avec une plateforme internet, UrbanClap, qui met en relation avec des travailleurs manuels. Le magasin de Hyderabad s'enorgueillit d'un restaurant de mille places, le plus grand dans le monde pour la chaîne qui affirme aussi que c'est «sans doute le plus grand en Inde».

Pas de boulettes suédoises

En raison des sensibilités religieuses, les fameuses boulettes d'Ikea, presque aussi connues que ses étagères «Billy», seront confectionnées avec du poulet, plutôt que du bœuf ou du porc, ou bien seront végétariennes. Le biryani apprécié localement sera aussi au menu. Pour des analystes, le chemin d'Ikea sera long pour se développer en Inde où le marché du meuble est déjà chargé avec notamment des sites spécialisés comme Urban Ladder et PepperFry sans compter les géants du e-commerce Amazon et Flipkart.

«Ikea devra focaliser sur la formation de ses employés, trouver le juste équilibre pour séduire les consommateurs dans les plus petites villes du pays. Dégager des bénéfices prendra du temps», souligne Satish Meena, analyste à la firme Forrester.

