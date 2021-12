Un gendarme blessé par balle dans la jambe

La Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin connaissent un fort mouvement social, né du refus de l'obligation vaccinale pour soignants et pompiers et qui s'est étendue à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère, occasionnant violences, pillages et incendies. Les deux îles sont placées sous couvre-feu. À Saint-Martin, petite île qui dépend de la Guadeloupe, des affrontements ont opposé jeudi la gendarmerie à un groupe de personnes au niveau de Sandy Ground et de la Baie Nettlé, où les forces de l'ordre tentaient d'évacuer une carcasse de voiture sur la route, et un gendarme a été blessé.

En fin de matinée, à l'entrée de la Baie Nettlé, «nous avons essuyé trois salves de tirs dans notre direction», a indiqué la gendarmerie. Un membre des forces de l'ordre a reçu une balle, qui a traversé sa jambe gauche et s'est logée dans la droite. «Ses jours ne sont pas en danger», a précisé la gendarmerie. Des balles de calibres différents ont été retrouvées, «il s’agirait plutôt de gros calibre, d’armes de poing», a précisé le lieutenant-colonel Wintzer.

Braquages

Le préfet Serge Gouteyron a annoncé la mise en place dès jeudi soir, et au moins pour 24 heures, d’un couvre-feu à Sandy Ground, de 21h à 5h, et l'arrivée de «renforts humains, de matériels et d’unités spéciales», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Certains profitent de la situation pour commettre des braquages à main armée», a-t-il ajouté.

En Guadeloupe, «compte tenu de la poursuite des troubles à l'ordre public dans certaines communes avec notamment l'interpellation d'individus armés», le préfet Alexandre Rochatte a décidé «la prorogation du couvre-feu» entre 18h et 5h «jusqu’au 7 décembre, à 5h», sur 21 communes, dont Pointe-à-Pitre, explique un communiqué.

