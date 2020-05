Un gros réseau de jeux en ligne illégaux démantelé

La police vietnamienne a démantelé un gigantesque réseau de jeux en ligne ayant généré plus de 2,2 milliards d'euros de revenus. Il s’agit de la plus grosse opération de ce type au Vietnam, où les jeux de hasard sont très populaires mais pour la plupart interdits.

Le site «No Hu» – «cassez la tirelire» – était extrêmement populaire dans ce pays communiste hypercontrôlé, où le public est accro aux paris en ligne, que ce soit sur smartphone ou sur PC. Lancée en 2018, cette plateforme proposait de multiples jeux de paris ayant généré des revenus «absolument énormes… pour une valeur totale estimée à 2,6 milliards de dollars», selon un rapport publié par l’organe officiel de la police de Hanoï.

Plusieurs millions d’utilisateurs

Pour éviter les transactions en ligne, les joueurs devaient acheter des crédits auprès d’agents «No Hu» disséminés par centaines dans les rues de la capitale. Ceux-ci redistribuaient les gains aux vainqueurs en liquide et accordaient des «prêts» aux perdants à condition d’hypothéquer sa moto ou d’autres objets de valeur.

La police a compté plusieurs millions d’utilisateurs de ce jeu et «les transactions rapportaient environ 110 millions de dollars par mois», affirme le rapport. Seize Vietnamiens ont été arrêtés, des dizaines de téléphones portables et de cartes de retrait saisies, et vendredi le site internet était désactivé.

«J’ai perdu tellement d’argent en jouant sur ce site. Vous pouvez gagner au début, mais plus vous jouez, plus vous perdez», a expliqué un joueur à l’AFP, en demandant à rester anonyme.

(L'essentiel/afp)