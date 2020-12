Un militant jugé pour outrage au drapeau chinois

Un tribunal hongkongais doit rendre vendredi une décision concernant un jeune militant accusé d’outrage au drapeau chinois, un fait passible d’une peine d’emprisonnement.

Les autorités pro-Pékin du territoire semi-autonome multiplient depuis quelques mois les poursuites contre les dissidents et les détracteurs de Pékin dans l’ex-colonie britannique.

La semaine dernière, trois célèbres militants pro-démocratie Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam ont été condamnés à de la prison ferme.

Tony Chung, 19 ans, fait face à de multiples accusations qui pourraient donner lieu à d’autres procès pouvant le conduire en prison. Interpellé fin octobre par des policiers en civil à quelques mètres du consulat américain, il est depuis en détention provisoire.

Selon un groupe se faisant appeler «Friends of Hong Kong», le jeune militant aurait été arrêté par la police ce jour-là car il souhaitait demander l’asile au consulat américain de Hong Kong.

Hong Kong activist Tony Chung - the first political figure to be arrested under the National Security Law - is in court today on separate charges of desecrating the Chinese flag & criminal damage. If found guilty today he is likely to face jail.



Court time 10:30 Eastern Court pic.twitter.com/QvIkTSTIFX