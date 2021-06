Une camionnette percute une gay pride, un mort

Le conducteur d’une camionnette a heurté plusieurs personnes rassemblées pour un défilé de la fierté gay, samedi aux États-Unis, tuant au moins un homme, a rapporté un média américain.

L’incident, dont on ne sait pas encore s’il s’agit d’une agression délibérée, est survenu au départ du défilé LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers), dans la ville de Wilton Manors (Floride, sud-est), près de Fort Lauderdale. Le conducteur de la camionnette a été arrêté puis placé en garde à vue. Le véhicule s’était aligné avec les chars participant à la parade, mais a accéléré et heurté plusieurs personnes, a rapporté le média Local 10 News.

Au moins deux hommes ont été heurtés par le véhicule et l’un d’eux est décédé, a déclaré le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, présent au défilé, à Local 10 News. Selon lui, la camionnette a en fait visé la voiture d’une membre démocrate du Congrès, Debbie Wasserman Schultz, qui se trouvait dans une décapotable, mais l’a manquée de peu.

«Il s’agit d’une attaque terroriste contre la communauté LGBT», a déclaré M. Trantalis. «C’est exactement ce que c’est. Pas vraiment un accident. C’était délibéré, c’était prémédité, et c’était ciblé contre une personne en particulier. Heureusement, ils ont raté cette personne mais malheureusement ils ont atteint deux autres personnes».

Two people were run over and car with Congresswoman narrowly missed by a truck at the Wilton Manors pride parade in Florida. pic.twitter.com/mbMqge8sed

#BREAKING: At Least One Person Has Died Another Is Listed In Critical Condition After A Vehicle Struck Pedestrians Attending The Stonewall Pride Parade In Wilton Manors, Florida. The Driver Is In Custody. #BreakingNews pic.twitter.com/lEu1A8dRtv