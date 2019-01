Un gros thon rouge s'est vendu 2,7 millions d'euros

Un thon rouge de 278 kilos s'est vendu samedi à un prix record de plus de 2,6 millions d'euros à Tokyo. C'est un succès inattendu pour les premières enchères du Nouvel An au nouveau marché de Toyosu, encore en phase de rodage.

A 5h10 du matin (vendredi 21h10 au Luxembourg), les cloches ont retenti pour marquer l'ouverture de la vente. Exposés aux potentiels acheteurs capables de juger de leur qualité gustative à l'œil, des centaines de thons rouges frais et congelés, alignés, ont été adjugés un à un au cours d'un spectacle visuel et sonore que ne comprennent que les initiés.

Les participants, dont le nom est écrit sur leur casquette, enchérissent par une gestuelle codée que repère immédiatement le préposé dont les paroles ressemblent parfois à un chant religieux. «C'est un beau thon, plus cher que prévu», a commenté l'acheteur du plus gros morceau, Kiyoshi Kimura, célèbre patron de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai. Il détenait déjà le précédent record, plus de deux fois inférieur, en 2013, pour un thon moins gros, de 222 kg. Celui du jour sera découpé avant midi et vendu en sushi au prix habituellement pratiqué par l'enseigne.

Changement d'ère

Cette année encore, la bête a été pêchée au large de la préfecture d'Aomori (nord du Japon). La somme à laquelle elle a été vendue équivaut à près de 10 000 euros le kilo, du jamais vu. Un prix élevé qui peut aussi choquer.

D'après M. Kimura, le nombre de thons proposés à Toyosu est inférieur à ce qu'offrait le marché de Tsukiji, et cette rareté de très belles pièces est une des raisons du tarif atteint. «J'espère que la première vente du Nouvel An qui suscite un immense intérêt deviendra un symbole pour l'année de l'enthousiasme sur ce marché de Toyosu», a pour sa part déclaré la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike.

Il s'agissait de la première vente à la criée de début d'année à Toyosu, marché qui a ouvert le 11 octobre pour succéder au légendaire Tsukiji qui a fermé il y a trois mois après plus de 80 ans d'histoire. Il s'agissait aussi des dernières enchères du Nouvel An de l'ère Heisei, celle de l'empereur Akihito qui abdiquera fin avril, en vertu d'une loi d'exception, après 30 ans de règne.

Améliorer le marché

La municipalité de Tokyo, qui a pris la décision de fermer Tsukiji, veut que Toyosu devienne aussi populaire. Mais la structure même de Toyosu (ensemble d'immeubles modernes dans un quartier excentré) constitue un obstacle comparé à Tsukiji, très pittoresque et près du centre de la capitale.

De plus, même si «aucun gros problème n'est venu troubler la période très chargée des fêtes du Nouvel An», selon un dirigeant du marché, Shigo Yokota, quelques soucis sont apparus ici et là, comme l'a reconnu à demi-mot le représentant des grossistes, Yoshihiko Otaki: «cette année, nous voulons réfléchir tous ensemble pour améliorer le marché et faire en sorte qu'il soit facile à utiliser pour tout le monde».

(L'essentiel/afp)