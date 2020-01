Des enfants s'entraînent à tirer sur les narcos

Derrière les foulards, seuls des yeux graves sont apparents. Ce sont ceux d'une dizaine d'enfants au garde-à-vous, le fusil plaqué le long de la jambe. Au cœur de l'Etat mexicain de Guerrero (sud), l'apprentissage des armes commence à l'âge de l'école. C'est le terrain de basket-ball qui fait office de camp d'entraînement pour ces jeunes âgés entre 5 et 15 ans. Mais ici pas de ballon. Les gosses s'exercent au maniement des longs fusils dans divers positions, au rythme de quelques heures par semaine.

«Position 3!» hurle Bernardino Sanchez, instructeur et membre d'une milice armée chargée de la sécurité de seize villages. L'objectif de ces entraînements est simple: lutter contre le crime organisé. Face à l'indifférence des autorités, ce sont 600 personnes qui ont rejoint volontairement cette milice armée, nommée CRAC-PF. Et parmi elles, des enfants.

Avec l'accord des parents

Une trentaine d'entre eux sont à l'entraînement. Ceux qui ont moins de 13 ans ne prennent pas encore part aux patrouilles, mais ils sont tout à fait prêts à faire parler leurs armes en cas d'agression de Los Ardillos, un cartel local, comme ce fut le cas en mai 2015 lorsque ces derniers ont pénétré dans la mairie de Chilapa et ont kidnappé plus de 30 personnes. Une situation devenue intenable pour les habitants de la région. Des parents ont donc accepté que leurs enfants rejoignent la milice.

«Je voulais étudier, mais comme l'école est proche du secteur où opèrent Los Ardillos, j'ai préféré la police communautaire ... Ils allaient bientôt me capturer», explique Gustavo, un garçon de 13 ans. Il affirme qu'il sait déjà parfaitement utiliser et nettoyer son fusil de chasse. Luis, le père de Gustavo, est aussi membre depuis trois de la CRAC-PF. Son autre fils, Gerardo, 15 ans, apprend également à «se défendre et défendre sa famille», confie-t-il.

«Les enfants ont décidé de nous soutenir», explique le père de famille, qui se souvient parfaitement du jour où ses deux enfants lui ont dit qu'ils voulaient s'armer et quitter l'école. «Mes enfants ont désormais plus de courage que de peur. Ils savent comment saisir leurs armes. Lorsque des groupes armés forcent l'entrée d'une communauté, ils doivent se lever et se défendre», ajoute Luis.

(L'essentiel/afp)