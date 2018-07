Des corps de touristes repêchés près de Phuket

«Les sauveteurs de la marine on repêché sept corps», portant le bilan des morts à huit, a déclaré à l'AFP la porte-parole de la province de Phuket, Busaya Jaipiem. Les recherches menées par les dizaines de plongeurs mobilisés se concentraient vendredi sur l'épave du bateau «Phoenix», qui avait ignoré l'avis de tempête en cette saison de mousson où la mer d'Andaman est tumultueuse.

Au total, 49 personnes manquent à l'appel. «Nous concentrons nos recherches sur les disparus du Pheonix. Nous craignons qu'ils aient été pris au piège du bateau, mais j'espère que certains ont pu survivre» grâce à des «poches d'air», a précisé le gouverneur de Phuket, Noraphat Plodthong.

Haut lieu touristique

Plus de trente plongeurs devaient vendredi descendre inspecter l'épave du Phoenix. Quatre navires de la marine thaïlandaise et un hélicoptère participaient aux recherches. Le bateau, surpris par une tempête et une vague de cinq mètres, a chaviré jeudi avec 105 personnes à bord, principalement des passagers chinois.

Phuket attire de nombreux visiteurs étrangers, dont des occidentaux et des touristes chinois qui constituent le gros des 35 millions de personnes attendues cette années en Thaïlande.

(L'essentiel/afp)