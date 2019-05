L'homme qui s'est immolé est décédé

Un homme s'étant immolé par le feu près de la Maison Blanche mercredi est «mort de ses blessures», ont annoncé jeudi les autorités américaines.

L'homme résidant à Bethesda, en banlieue de Washington, et «identifié comme Arnav G., est mort de ses blessures» dans la soirée de mercredi après avoir été transporté à l'hôpital, a annoncé la United States Park Police dans un communiqué.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.