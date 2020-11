SpaceX emmène quatre astronautes vers l’ISS

Trois astronautes américains et un japonais étaient en chemin, lundi, vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une fusée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la Nasa après neuf ans de dépendance envers la Russie. «C’est un grand jour pour les États-Unis d’Amérique et pour le Japon», a déclaré Jim Bridenstine, chef de la Nasa, lors d’une conférence de presse.

Une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé à l’heure prévue dimanche soir du centre spatial Kennedy avec Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi sanglés dans la capsule fixée au sommet. «C’était un sacré lancement», a commenté le commandant Michael Hopkins, une fois en orbite.

Ils retrouveront deux Russes et une Américaine

Le premier étage s’est détaché rapidement avant de revenir amerrir sur un navire-drone, la marque de fabrique de SpaceX. Douze minutes après le décollage, à 200 km d’altitude et une vitesse de 27 000 km/h, la capsule elle-même s’est détachée du second étage. SpaceX a confirmé qu’elle était sur la bonne orbite pour rejoindre l’ISS un peu plus de 27 heures plus tard, vers 4h GMT mardi (5h au Luxembourg).

«Elle opère comme il faut», a confirmé la numéro deux de SpaceX, Gwynne Shotwell, lors d’une conférence de presse. Mais «on poussera un soupir de soulagement dans 26 heures environ, quand nous remettrons l’équipage à la Nasa». Ils retrouveront dans la station deux Russes et une Américaine, et resteront six mois dans le laboratoire orbital, filant autour de la Terre à 400 km au-dessus des océans.

(L'essentiel/afp)