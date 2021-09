L’étrange dernier message envoyé par Gabby

Qu’est-il arrivé à Gabby Petito, retrouvée morte dimanche dans un parc national du Wyoming? Tandis que les autorités continuent de traquer son petit ami, qui a pris la fuite la semaine dernière en Floride, les enquêteurs tentent de reconstituer les derniers jours de la jeune femme de 22 ans. Selon Fox News, la famille de Gabby a reçu plusieurs SMS étranges à la fin du mois d’août. La mère de la victime, Nicole Schmidt, a été particulièrement troublée par un message envoyé par sa fille le 27 août. Le texto disait: «Peux-tu aider Stan, je reçois tout le temps des messages sur mon répondeur et des appels en absence». Selon le mandat de perquisition publié lundi, le prénom Stan fait référence au grand-père de Gabby, mais la jeune femme ne l’appelait jamais de cette façon.

«La mère était préoccupée par le fait que quelque chose n’allait pas chez sa fille», dit le document. Nicole Schmidt a reçu un dernier message le 30 août: «Pas de réseau à Yosemite.» L’Américaine pense cependant que ce n’est pas sa fille qui a rédigé ce texto. Les autorités considèrent donc que le SMS envoyé le 27 août comme étant «la dernière communication que quiconque a eue» avec Gabby. Ce message est l’un des douze éléments invoqués par les forces de l’ordre pour justifier une perquisition au domicile de Brian Laundrie, le fiancé de Gabby, et de ses parents en Floride. Le FBI a fait une descente dans ce logement lundi matin, en collaboration avec les autorités locales.

Brian Laundrie, lui, reste introuvable. Pour l’heure, le jeune homme n’a pas été mis en examen et n’est pas soupçonné d’un crime. Dimanche, le corps de Gabby a été retrouvé à moins de 300 mètres de l’endroit où des internautes avaient filmé, sans le savoir, la camionnette blanche du couple, le 27 août. Le véhicule était garé le long d’un chemin de terre près de Spread Creek, et Kyle et Jenn Bethune l’avaient filmé avec une GoPro en passant à côté, explique WFLA. En prenant connaissance de l’affaire Gabby, les blogueurs avaient eu une illumination et avaient ressorti cette vidéo. Leurs images ont été transmises au FBI.

«La camionnette avait l’air d’être abandonnée. C’était assez chouette de voir une plaque de Floride à l’autre bout du pays, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tout le temps. C’est très certainement la Ford transit van de Gabby Petito», explique Kyle Bethune. Dimanche, le FBI a lancé un appel à témoins: «Si vous étiez dans la zone de camping de Spread Creek, telle qu’identifiée sur la carte ci-jointe, pendant la période du 27 au 30 août 2021, et que vous avez vu Gabby et/ou son petit ami ou leur véhicule, veuillez fournir ces informations au FBI», peut-on lire sur Twitter.

If you were in the area of Spread Creek Dispersed Camping Area, as identified in the attached map, during the timeframe of August 27-30, 2021, and saw Gabby and/or her boyfriend or their vehicle, please provide that information to the FBI. pic.twitter.com/AN6KkxEeLl