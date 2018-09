Le meurtre de XXXTentacion a été filmé

XXXTentacion a été tué par balles le 18 juin dernier en sortant d'un concessionnaire de motos de Pompano Beach, en Floride. Depuis ce meurtre plusieurs suspects ont été arrêtés. Une vidéo a été dévoilée lors d'une audience à la cour de Broward County, où se tient actuellement le procès d'un des accusés.

Les images, partagées par TMZ, montrent le rappeur à l'intérieur du magasin, puis on aperçoit les deux suspects dans le commerce. C'est ensuite que les deux suspects tentent de dérober la chaîne autour du cou de XXXTentacion. On voit clairement le rappeur être braqué par une arme de poing et un fusil. Après leur forfait les deux hommes quittent les lieux rapidement avec un sac Louis Vuitton. D'après TMZ, les malfrats ont aussi dérobé 50 000 dollars en cash au rappeur.

Les images confirment ce qui avait été avancé par la police en juin. Le meurtre a en effet eu lieu à la suite d'un vol ayant mal tourné.

(L'essentiel/cga)