La police ne peut exclure d'autre victime

«Je ne peux simplement pas offrir de garantie» concernant la sécurité du public, a dit le chef de l'antiterrorisme Neil Basu lors d'un point presse à Londres, avant d'appeler la population à ne pas ramasser des objets comme «des seringues ou des récipients inhabituels». «La nuit dernière, l'agence de santé publique a souligné que le risque pour le public restait faible à ce stade», a ajouté M. Basu, dont le service au sein de Scotland Yard dirige l'enquête sur la mort de Dawn Sturgess, 44 ans, à l'hôpital de Salisbury, tout en reconnaissant l'inquiétude légitime des personnes habitants cette zone du sud-ouest de l'Angleterre.

Dawn Sturgess est morte dimanche soir, après huit jours d'hospitalisation, entraînant l'ouverture d'une enquête pour meurtre. Originaire de Durrington (sud-ouest de l'Angleterre), elle avait trois enfants, une fillette de 11 ans et deux garçons de 19 et 23 ans, a précisé le responsable policier. Son compagnon, Charlie Rowley, 45 ans, dont il a confirmé l'identité pour la première fois, a été aussi empoisonné et reste dans un état critique à l'hôpital de Salisbury. «Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que les responsables soient traduits en justice», a déclaré M. Basu.

Tout est passé au peigne fin

Il a répété que la principale hypothèse de la police était que le poison incriminé est lié à l'attaque essuyée avec le même puissant agent neurotoxique il y a quatre mois par l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia à Salisbury. «Nous essayons d'identifier tout récipient pouvant avoir contenu le poison» et que le couple aurait pu ramasser, a-t-il dit, précisant que la police avait retracé tous leurs mouvements les 29 et 30 juin, date à laquelle ils ont été hospitalisés.

Alors que la police cherche à découvrir «quand et où» le couple a été contaminé, «les recherches sont concentrées» sur leurs logements, à Salisbury pour Dawn Sturgess, et dans la ville voisine de Amesbury où Charlie Rowley avait un appartement, ainsi qu'un parc de Salisbury où ils se sont rendus le vendredi 29 juin. Le mini-bus dans lequel ils ont fait le trajet dans la soirée de ce vendredi entre Salisbury et Amesbury est également examiné par le laboratoire militaire de Porton Down, tandis que trois personnes qui ont voyagé avec eux ont été examinées sans qu'un quelconque symptôme inquiétant n'ait été découvert.

