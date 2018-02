L'épave de l'avion disparu toujours pas retrouvée

Les équipes de secours n'ont pas réussi lundi, au deuxième jour de leurs recherches, à localiser l'avion de ligne iranien disparu avec 66 personnes à bord en pleine tempête de neige dans une zone montagneuse de l'Iran. La nuit est tombée une nouvelle fois sur les monts Zagros, dans le sud-ouest du pays, et l'ATR 72 de la compagnie Aseman Airlines restait introuvable en dépit d'une intensification des recherches.

Parti de Téhéran dimanche matin, le bimoteur à hélices assurait la liaison entre la capitale iranienne et Yasouj, à environ 500 km plus au sud. Il a disparu des écrans radar pendant une tempête de neige alors qu'il approchait de sa destination. Les autorités estiment que l'avion s'est écrasé, et ses passagers et membres d'équipage sont présumés morts. Selon l'agence officielle Irna, les autorités ont réalisé des prélèvement d'ADN sur des membres des familles des passagers en vue d'une future identification des restes des victimes.

Plus de «60 sorties» aériennes de recherche lundi

Cités par des médias, des responsables ont indiqué que les opérations de recherche avaient été suspendues pour la nuit. En dépit d'un mauvais temps persistant, plus de «60 sorties» aériennes ont été réalisées lundi, a indiqué l'un d'eux. Elles doivent reprendre mardi. Les quelques centaines de secouristes de montagne et de chiens déployés à des altitudes allant jusqu'à 4 500 mètres se sont mis «en lieu sûr» et reprendront la traque de l'appareil mardi matin, a-t-il ajouté.

Selon les autorités, la France et la Russie ont fourni à l'Iran des images satellitaires. «Ces images sont en train d'être analysées», mais elles n'ont rien permis de découvrir jusqu'à présent, a déclaré Morteza Dehgan, vice-président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne sur la télévision d'Etat. Un autre obstacle complique apparemment les recherches: l'avion n'émettrait aucun signal de détresse du fait d'une défaillance de sa radiobalise de localisation des sinistres (RLS).

(L'essentiel/afp)