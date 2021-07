«C’est très calme à la ferme, les autres chevaux savent»

La ferme de Smokey Hollow à Poynette, dans le Wisconsin, est en deuil. Véritable mascotte des lieux, Big Jake est mort il y a environ deux semaines, à l’âge de 20 ans. Ses propriétaires ont refusé de donner à l’agence AP la date exacte de la mort de l’animal: «Nous préférerions ne pas nous souvenir de lui au travers d’une date. Cela a été un événement traumatisant pour notre famille», ont confié Valicia et Jerry Gilbert.

Quick trip to Google confirms this was a tall horse. RIP Big Jake pic.twitter.com/7lctVuK6mN — Thomas Sloan (@Tsloan3) July 5, 2021

Il faut dire que Big Jake n’était pas un cheval comme les autres: il mesurait près de 2,1 mètres et pesait 1 136 kilos, écrit le Guardian. Le Guinness Book des records lui avait attribué en 2010 la palme du plus grand cheval du monde. Pour Jerry, il était une «superstar» et un «animal véritablement magnifique». Le propriétaire de la ferme précise que Big Jake est né dans le Nebraska et qu’il pesait 109 kilos à la naissance, soit environ 45 kilos de plus qu’un Trait belge normal.

Jerry compte honorer la mémoire de son compagnon à quatre pattes en laissant sa grange vide et en installant une brique portant son nom et sa photo à l’extérieur du box. «C’est très calme ici. Les autres chevaux savent. Je pense qu’ils ont leur propre temps de deuil parce que Jake était le centre d’attention par ici. Il y a un grand vide. On a l’impression qu’il est toujours là, mais il ne l’est pas», soupire Jerry.

(L'essentiel/joc)