Le FBI veut faire témoigner le prince Andrew

À peine calmée la tempête du Megxit, la famille royale britannique de nouveau dans la tourmente: les avocats des victimes de Jeffrey Epstein ont sommé, mardi, le prince Andrew de témoigner sur ses liens avec le financier américain défunt, accusé de trafic de mineures.

La photo du second fils de la reine Elizabeth II s'étale en une du tabloïd le plus lu au Royaume-Uni, The Sun, assortie de la mention «Avis de recherche». Après un début d'année mouvementé, la monarchie n'avait pas besoin d'une telle publicité, qui intervient à la suite d'une mise en cause publique de la justice américaine.

Prince Andrew fails to co-operate with FBI 'for two months' as accuser says 'no-one is above the law' https://t.co/2hCjif4MkJ