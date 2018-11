Un vol Paris-​​Shanghai a tourné au cauchemar

Partis samedi de Paris pour Shanghai, les 282 passagers et membres d'équipage du vol AF116 ont vu apparaître au cours du vol une odeur âcre et une légère fumée à bord de leur Boeing-777, qui a dû se poser en urgence dimanche à Irkoutsk, une ville de 600 000 habitants à côté du lac Baïkal en Sibérie orientale. Deux jours plus tard, le sort semble s'acharner sur eux, puisqu'ils sont toujours bloqués mardi après la défaillance d'un deuxième appareil venu les chercher.

Censé repartir quelques heures plus tard pour la Chine, le deuxième avion a lui-aussi connu un problème technique et n'a pas pu décoller. Selon une source à l'aéroport d'Irkoutsk, interrogée par l'agence russe Ria Novosti, une panne du système hydraulique serait cette fois en cause. Air France a donc dû se résoudre à recourir à un troisième Boeing en Sibérie.

Jusqu'à -15 degrés

Cet avion devait atterrir mercredi matin à 4h heure locale (20h GMT mardi), puis partir pour Shanghai à 8h (00h GMT). «Nous avons été bien accueillis et hébergés dans de bons hôtels. Mais il faut reconnaître qu'après ce deuxième décollage manqué, nous sommes déçus», a affirmé une passagère française au tabloïd russe Komsomolskaï Pravda. Selon elle, il n'y a eu aucun moment de panique lors du premier atterrissage.

Selon une autre passagère jointe par l'AFP, les voyageurs sont restés coincés plusieurs heures sur leurs sièges dans la nuit de lundi à mardi avant que les autorités russes ne les autorisent à descendre pour regagner leur hôtel. Les autorités russes ont précisé que les passagers étaient hébergés sous l'encadrement des services douaniers, car ils n'ont pas de visas. Malgré le temps ensoleillé, le journal précise que la température est descendue à -15°C ces derniers jours à Irkoutsk.

Air France #AF116 Paris -> Shanghai diverted to Irkutsk 2 days ago with a technical issuehttps://t.co/QPiXzv13UkAir France yesterday sent another aircraft but a technical issue has grounded it in Irkutsk as wellhttps://t.co/k0KEHsF4pk3rd aircraft https://t.co/8AwagNo5kjpic.twitter.com/CPsGzB5W8E– Flightradar24 (@flightradar24) 13 novembre 2018

@airfrance @AirFranceFR il serait peut être temps de penser à informer vos passagers ? C'est honteux de traiter les gens de la sorte. #airfrance #AF116 pic.twitter.com/u9WZdUxSnC— Margaux Dupont (@MargDupont) 13 novembre 2018

