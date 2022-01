«L'un des pires incendies de l'histoire de la ville»

«Cela va être l'un des pires incendies de notre histoire. Nous savons que nous avons 19 personnes décédées ainsi que plusieurs autres dans un état critique et plus de 63 personnes blessées», a déclaré en direct sur les télévisions le nouveau maire de la ville Eric Adams.

Le nouveau maire de New York, un ancien policier afro-américain qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a évoqué une «véritable tragédie pas seulement pour le Bronx et la ville».

Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'échappaient dans la matinée d'une fenêtre d'un bâtiment de plusieurs étages du Bronx, un immense quartier du nord de New York.

At least 19 people, including nine children, died in a major fire in the Bronx area of New York. More than 60 people were injured, about half of them were hospitalized. Now the fire has been extinguished. The causes of the emergency have not yet been called. pic.twitter.com/dyDqeo2Vy6