Elle accuse Maradona de l'avoir violée et battue

Mavys Alvarez Rego, mère de deux enfants de 15 et 4 ans, qui vit aujourd'hui à Miami (États-Unis) a raconté à la presse à Buenos Aires comment elle avait rencontré Maradona, à 16 ans, alors que la star, alors quadragénaire, vivait à Cuba, où il suivait une cure de désintoxication. «J'ai été éblouie, il m'a conquise (...). Mais après deux mois tout a commencé à changer», a-t-elle raconté, affirmant que Maradona l'avait poussée à consommer de la cocaïne, la rendant à son tour dépendante. «Je l'aimais mais je le détestais aussi, j'ai même pensé au suicide», a-t-elle déclaré.

Mavys Alvarez, a Cuban woman who had a relationship with late soccer star Diego Maradona two decades ago, told a news conference that the Argentine player had raped her when she was a teenager and ‘stolen her childhood’ https://t.co/P7rOFQVfGP pic.twitter.com/1oKTVUtcoD — Reuters (@Reuters) November 23, 2021

Mavys Álvarez: “Diego Maradona me violó mientras mi madre lloraba del otro lado de la puerta” https://t.co/1PxrfWMDxS pic.twitter.com/9RRGawqlzk — infobae (@infobae) November 19, 2021

Elle a notamment affirmé, lors d'un voyage à Buenos Aires avec Maradona en 2001 pour une série d'hommages, avoir été retenue contre son gré pendant des semaines dans un hôtel par des proches de Maradona, interdite de sortir seule, et contrainte à une opération d'augmentation mammaire. Elle a aussi affirmé que Maradona, avec qui la relation a duré «entre 4 et 5 ans», l'a «violée» en une occasion à leur domicile de La Havane. Et elle a évoqué plusieurs épisodes de violences physiques.

Mavys Alvarez a montré des photos à la presse (AFP)

Mavys Alvarez a témoigné cette semaine à Buenos Aires auprès d'un procureur argentin, saisi d'une plainte non par elle-même, mais par une ONG argentine «Fondation pour la paix», émue par les confessions de la Cubaine, dans des médias américains, ces dernières semaines. La plainte porte notamment sur trafic d'être humain, privation de liberté, réduction en servitude, coups et blessures.

Mavys Alvarez a expliqué en parler, après tant d'années, parce que Maradona est décédé (il y a un an exactement), et pour rétablir des vérités, par rapport a des contrevérités entendues dans une série TV sur Maradona. Elle a suggéré qu'elle n'entendait pas engager de procédure plus avant. «J'ai fait ce que j'avais à faire, je laisse le reste à la justice. J'ai atteint mon objectif: dire ce qui m'est arrivé, pour éviter que cela arrive à d'autres, ou au moins que d'autres filles se sentent la force, le courage de parler», a-t-elle dit.

A year after Maradona’s death, Mavys Álvarez Rego is in Argentina to testify that she was the trafficking victim of the footballer’s entourage https://t.co/eFjqM0urJm — The Times (@thetimes) November 19, 2021

Maradona: declara la cubana Mavys Alvarez Rego en la causa que acusa por trata al entorno de Diego | La joven también relató episodios de abuso sexual y suministro de estupefacientes https://t.co/nMi0WfevtY — Página|12 (@pagina12) November 16, 2021

(L'essentiel/AFP)