Melania enregistrée en train de dégommer son mari

Après la sœur, l’épouse. Samedi, le Washington Post rapportait des propos enregistrés de Maryanne Trump Barry, qui traitait son frère de «cruel», «menteur» et dépourvu de principes. Le président américain n’est apparemment pas au bout de ses peines, puisqu’une ancienne confidente de Melania Trump s’apprête à sortir un livre croustillant, que le journaliste Yashar Ali a pu feuilleter. Disponible en librairie le 1er septembre, «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady» s’invite dans la tête de la première dame, et ça ne devrait pas faire plaisir à son mari.

Dans ce livre, Stephanie Winston Wolkoff raconte notamment quelle a été la réaction de Melania Trump en découvrant la fameuse vidéo tirée de l’émission «Access Hollywood». Dans ces images exhumées quelques semaines avant l’élection présidentielle, on pouvait entendre Donald Trump se vanter d’attirer les femmes en les «attrapant par la chatte». L’autrice rapporte par ailleurs des propos très durs que Melania aurait eus à l’encontre de sa belle-fille Ivanka.

Un enregistrement

Stephanie Winston Wolkoff s’appuie en outre sur un enregistrement de Melania Trump en train de dézinguer son mari et les enfants de celui-ci. On ignore toutefois où et quand cet enregistrement a été réalisé. L’ancienne amie de la première dame promet de lever le voile sur la vie de Melania à la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump et de revenir sur la fameuse veste de l’ex-mannequin et son inscription «Vraiment, je m’en fiche, et vous?».

L’autrice a été l’amie de la première dame pendant plus de 10 ans. Elle avait participé à l’organisation de la cérémonie d’investiture de Donald Trump, un événement à 107 millions de dollars qui avait fait polémique et provoqué l’ouverture d’une enquête. Depuis, Stephanie Winston Wolkoff affirme que Melania Trump a fait d’elle le bouc émissaire de cette affaire, et les deux femmes ne se parlent plus. Son livre vient s’ajouter à une longue liste d’ouvrages destinés à nuire à la réputation du président américain avant l’élection du 3 novembre.

(L'essentiel/joc)