La passion entre un père et sa fille finit en tuerie

L'histoire passionnée entre un père et sa fille biologique a connu une fin tragique. Steven Pladl, 43 ans, a semé la mort cette semaine avant de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans sa voiture, jeudi à Douvres (New York). Le corps de Katie, que le quadragénaire avait illégalement épousée en juillet 2017, a été retrouvé dans le Connecticut en compagnie de celui de son père adoptif, Anthony Fusco, 56 ans. Bennett, le bébé que Steven et Katie avaient vu naître en septembre 2017, a été découvert mort dans la maison que le couple illégitime occupait à Knightdale (Caroline du Nord).

Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer le fil de ces événements funestes, écrit WTVR. Ils pensent que Steven Pladl est passé chez sa mère, qui avait la garde du bébé, et qu'il a emmené le petit chez lui pour le tuer. Il aurait ensuite conduit 1 000 kilomètres jusqu'à New Milford (Connecticut), où il aurait abattu sa fille Katie et le père adoptif de celle-ci dans leur voiture. Il aurait ensuite conduit jusqu'à la frontière de l'État avant de mettre fin à ses jours. Selon la police, Steven Pladl a mené cette tournée meurtrière parce que Katie venait de rompre avec lui. La mère du quadragénaire a confié aux autorités que l'homme lui avait avoué les trois meurtres.

Retour sur une histoire sidérante

La sidérante et tragique histoire de Steven et Katie Pladl commence en 1998. Katie naît au mois de janvier, puis est confiée à l'adoption dans un autre État. À ses 18 ans, la jeune femme retrouve ses parents biologiques grâce aux réseaux sociaux. Elle prend contact et emménage chez eux et leurs deux autres enfants en août 2016, à Richmond (Virginie). En novembre 2016, Steven Pladl et son épouse se séparent, et la mère de Katie déménage. Elle expliquera aux autorités que dans les mois précédant la rupture, son mari dormait par terre, dans la chambre de sa fille.

Le 23 mai 2017, la femme de Steven découvre dans le journal de l'un de ses enfants que Katie est enceinte de son propre père. Confronté par son épouse, le père de famille confirme qu'il a mis enceinte sa propre fille et qu'ils envisagent de se marier. Le couple déménage à la fin de mai 2017 à Knightdale et se marie en juillet. Durant l'été, Katie poste sur les réseaux sociaux des photos de sa grossesse et de son idylle contre nature. Elle accouche en septembre et publie sur Instagram des clichés de son quotidien de jeune maman. Steven Pladl apparaît régulièrement dans les publications.







Début février, père et fille sont jugés et incarcérés pour inceste. Le couple illégitime est libéré dans l'attente de son procès. Katie reçoit l'ordre de rester éloignée de Steven et de retourner vivre chez ses parents adoptifs. Elle aurait finalement décidé de mettre fin à sa relation incestueuse avec son père, ce qui l'aurait rendu fou.

(L'essentiel/joc)