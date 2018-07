Un Boeing se trompe de voie et bloque l'aéroport

En provenance de Montréal, un Boeing 787 de la compagnie Air Canada transportant 210 passagers est resté coincé pendant plusieurs heures sur une voie de circulation en construction le long de la piste, selon la chaîne publique NHK. Aucun blessé n'a été signalé lors de cet incident dans cet aéroport situé à l'est de Tokyo, le deuxième du Japon avec 40 millions de passagers et 250 000 vols par an.

Selon NHK, l'avion a commencé à être remorqué seulement cinq heures après avoir emprunté cette voie de circulation. Six vols ont été annulés et d'autres ont été déroutés vers d'autres aéroports.

Update PhotosAir Canada #AC5 Montreal to Tokyo Narita stuck after entering a taxiway construction area after landing runway 16L. Local crews working on getting the Boeing 787-9 back on the runway. ????NHK pic.twitter.com/7gHW2cQ2Ji— Tom Podolec (@TomPodolec) 30 juillet 2018

(L'essentiel/afp)