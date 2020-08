Cette photo résume 2020 à la perfection

Si 2020 devait être une photo, ce serait certainement ce cliché pris par Noah Berger, photographe pour l’agence Associated Press (AP). L’Américain était en reportage dans une Californie ravagée par les feux de forêt quand il a immortalisé les flammes en train de remonter une colline, derrière un panneau où l’on peut lire: «Portez un masque. Lavez-vous les mains. Distance sociale. Restez en sécurité».

Cette image a été repérée et publiée le 20 août sur Twitter par Rupert Myers, un écrivain britannique. «2020 en une simple et remarquable photo», a-t-il écrit en légende. Plus de 200 000 internautes ont partagé cette publication, certains fascinés par la terrible beauté de cette photo ou amusés par l’ironie de cette juxtaposition.

«J’ai regardé ce panneau et j’ai pensé: c’est 2020»

L’auteur du cliché est revenu sur les circonstances de ce shooting: «Nous avons vu les flammes arriver sur la colline très vite et très fort, donc tout le monde était un peu sur les nerfs et l’air était assez chargé. Ce qui a attiré mon attention, c’est qu’il y avait un panneau de signalisation, alors je me suis arrêté pour le prendre en photo. Et puis j’ai remarqué qu’à côté, il y avait ce panneau», raconte-t-il à l’agence AP.

Le photographe explique qu’en un instant, il a vu la triste ironie de cette scène. «J’ai regardé ce panneau et j’ai pensé: c’est 2020. C’est un signe des temps, quand tout le monde est terrifié par quelque chose et qu’une autre chose folle vient s’ajouter par-dessus», ajoute Noah Berger.

Près de 240 000 personnes ont jusqu’ici été évacuées pour échapper aux incendies. Les autorités ont reçu, ces dernières heures, des renforts en hommes et en matériel, avant une possible nouvelle série d’orages. Une vingtaine de foyers majeurs étaient encore en activité dimanche, dont le LNU Lightning Complex et le SCU Lightning Complex, respectivement au nord et au sud-est de San Francisco.

