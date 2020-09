Quand Melania Trump vole au secours de Donald

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, d’ordinaire très discrète, a pris vendredi la défense de son mari, accusé selon elle à tort d’avoir qualifié de «losers» des soldats américains tombés lors de la Première guerre mondiale. La publication d’un article du magazine The Atlantic a encore fait monter d’un cran la tension d’une campagne présidentielle déjà particulièrement agressive aux États-Unis. Lors d’une visite en France en novembre 2018 pour commémorer les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, Donald Trump avait annulé sa visite d’un cimetière américain près de Paris, expliquant que les mauvaises conditions météorologiques la rendaient impossible.

Mais selon le mensuel, il n’en voyait tout simplement pas l’intérêt. «Pourquoi devrais-je aller à ce cimetière? C’est rempli de losers», aurait-il dit à des membres de son équipe, rapporte The Atlantic, qui ne cite que des sources anonymes. «L’article de The Atlantic n’est pas vrai», a réagi Melania Trump sur Twitter. «L’heure est devenue très grave lorsque l’on croit avant tout des sources anonymes, sans que personne ne sache leurs motivations».

.@TheAtlantic story is not true. It has become a very dangerous time when anonymous sources are believed above all else, & no one knows their motivation. This is not journalism - It is activism. And it is a disservice to the people of our great nation.