Les «enfants criaient au secours, au secours»

Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans le terrible incendie accidentel d'un immeuble du Bronx à New York, «l'un des pires» de l'histoire récente de la mégapole. Des victimes ont été retrouvées «à chaque étage» de cet immeuble en brique qui en compte 19, la fumée s'élevant jusqu'en haut du bâtiment. L'incendie s'est déclenché à cause d'un chauffage d'appoint dans un appartement en duplex des 2 et 3e étages, selon les pompiers de New York.

Arrivé très vite sur place en début d'après-midi, le nouveau maire de New York, Eric Adams, a confirmé sur son compte Twitter, la perte de «neuf jeunes vies innocentes», soit neuf enfants et adolescents parmi les 19 personnes décédées. Dilenny Rodriguez, une habitante de l'immeuble âgée de 38 ans, est saine et sauve avec toute sa famille, mais elle est «dévastée» par ce qu'elle a vu et entendu.

Beaucoup de gens paniqués aux fenêtres

«Beaucoup d'enfants pleuraient et criaient au secours, au secours, au secours!», a-t-elle raconté à l'AFPTV, après les avoir entendus depuis sa propre fenêtre qu'elle avait ouverte pour éviter l'asphyxie des fumées. La fumée de l'incendie était «tellement épaisse qu'on ne pouvait pas respirer, comme si on suffoquait», a témoigné aussi Michael Joseph, un trentenaire de l'immeuble,

Un autre résident au 11ème étage, Miguel Enrique, «asthmatique», a raconté qu'il avait tout juste eu le temps de «prendre un manteau et de descendre par l'ascenseur» parce que le couloir était noir de fumée. George King, habitant un immeuble voisin, a, lui, vu de l'autre côté de la rue une scène de «chaos» en ce dimanche matin gris et glacial, avec «beaucoup de gens paniqués» aux fenêtres de chez eux et «personne (qui) voulait sauter de l'immeuble».

New York souffre en divers quartiers d'une immense crise du logement, avec des immeubles et des appartements souvent vétustes et mal entretenus.

????????ÉTATS-UNIS - 19 morts, dont 9 enfants, sont à déplorer dans l’incendie d’un immeuble dans le quartier du Bronx, à New York. 60 blessés ont été recensés. Le maire déplore « l’un des pires incendies de l’histoire de la vile » (NYT). pic.twitter.com/D0X18KqXWn — Le Globe (@LeGlobe_info) January 9, 2022

Au moins 19 personnes sont mortes cette nuit dans un incendie à New York pic.twitter.com/qYZ0G03hEl — BFMTV (@BFMTV) January 10, 2022

