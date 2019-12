Elle étouffe et piétine le petit ami de son ex-​​copine

BAIL DENIED: Grissel Gonzaga had a pending domestic violence case involving her ex-girlfriend before the brutal crime. https://t.co/GzTavdWvMK— 8 News NOW (@8NewsNow) December 10, 2019

Une Américaine de 29 ans a été arrêtée samedi à Las Vegas (Nevada) et mise en examen pour meurtre. Grissel Gonzaga est au centre d'une histoire de triangle amoureux qui s'est affreusement mal terminée, écrit le Las Vegas Review-Journal. Selon un rapport de police, la suspecte s'est introduite dans la maison qu'elle partageait à l'époque avec son ex-petite amie, dont elle était séparée depuis plusieurs mois.

Après être montée à l'étage, la jeune femme a trouvé Alexa Incandella au lit avec son nouveau copain, Travis Smith, 28 ans. Armée d'un couteau, Grissel s'en est violemment prise au couple. L'ex-copine de l'agresseuse est parvenue à appeler la police, expliquant avoir été frappée au visage et avoir reçu des coups de couteau dans les bras et les jambes. L'assaillante s'est, en parallèle, déchaînée sur son rival: elle l'a étouffé, lui a piétiné la tête et l'a poignardé avec un objet similaire à une pince à épiler, rapporte l'agence AP.

Pendant son appel d'urgence, Alexa a perdu connaissance et cessé de respirer. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont retrouvé la jeune femme en sang et son compagnon inconscient. La première a pu être soignée sur place, mais Travis a succombé à ses blessures à l'hôpital. Grissel, elle, a été interpellée non loin de la scène de crime. Accusée de meurtre, de tentative de meurtre, de coups et blessures avec une arme mortelle et de cambriolage, elle a été incarcérée sans possibilité de libération sous caution en attendant son procès.

(L'essentiel/joc)