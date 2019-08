Dans le coma pour une histoire de serviette

#NEW: Video from someone inside the park shows a man being taken away on a stretcher into ambulance. @FOX40 pic.twitter.com/nYxIiCLDMp— Charmaine Nero (@CNeroTV) August 26, 2019

Une énorme bagarre a éclaté lundi dans un parc aquatique de Sacramento (Californie). Tout a commencé quand deux familles se sont disputées à propos d'un linge de bain, explique le Sacramento Bee. La situation a totalement dégénéré, si bien qu'une personne a dû être plongée dans un coma artificiel après l'incident. «Un individu était au sol et à moitié inconscient. Nous avons pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire sur place», a communiqué Everest Robillard, chef de la police locale.

Les ambulanciers sont parvenus à faire repartir le cœur de l'homme de 35 ans. La victime et sa mère ont ensuite été conduits d'urgence à l'hôpital. «La dame n'a pas été agressée, mais elle était émotionnellement secouée. Elle a fait une crise d'asthme», poursuit le chef des forces de l'ordre. Le trentenaire, toujours dans le coma, est dans un état stable.

Des entrées gratuites

Un témoin de la scène dit avoir vu un «grand attroupement» se hurler dessus avant d'en venir aux mains. «En deux temps trois mouvements, j'ai vu une chaise se fracasser sur la tête d'un mec», témoigne l'homme venu passer du bon temps avec sa famille. Il poursuit, dépité: «Je ne peux même plus emmener mes enfants au parc aquatique sans que quelque chose de dingue arrive. J'ai l'impression de ne plus être en sécurité nulle part».

Le site a fermé ses portes plus tôt que prévu, et les visiteurs ont reçu des entrées gratuites. La police continue d'interroger des témoins et de scruter les réseaux sociaux en quête d'informations. Pour l'heure, aucune interpellation n'a été effectuée.

#NEW: Families leaving "Raging Waters" park at Cal Expo after reports of a large fight between two groups. Witnesses say one man was left with serious injuries. Still waiting to confirm details at this time. @FOX40 pic.twitter.com/sPiwtqNbrA— Charmaine Nero (@CNeroTV) August 25, 2019

