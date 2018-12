Le bilan grimpe dans l'incendie d'un hôpital

L'incendie s'est déclaré lundi, vers 16h (11h30 GMT) au quatrième étage de l'hôpital public ESIC Kamgar, situé à Andheri, dans la banlieue nord de la capitale économique du géant d'Asie du Sud. Le précédent bilan faisait état de six morts. «Un bébé de trois mois a péri dans le feu», a déclaré à l'AFP Tanaji Kamble, porte-parole de l'autorité locale de gestion des catastrophes. Plus de 140 personnes, dont des patients et des membres du personnel médical, sont actuellement traités pour leurs blessures, a-t-il précisé.

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Un responsable des pompiers a indiqué que le bâtiment, datant des années 1970, n'avait pas procédé à une inspection de sécurité incendie.

(L'essentiel/afp)