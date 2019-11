Schwarzie fait un tour à vélo avec son «héroïne»

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY— Arnold (@Schwarzenegger) November 4, 2019

Les incendies qui ravagent actuellement la Californie sont aggravés par le réchauffement, qui sème souffrance et mort dans le monde entier, a dénoncé ce week-end, la jeune militante écologiste suédoise, Greta Thunberg, de passage à Los Angeles pour une manifestation demandant aux pouvoirs publics de réagir face à cette «urgence climatique».

La jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, qui traversait l'Amérique du Nord en voiture électrique pour se rendre au Chili, où la prochaine conférence internationale sur le climat était initialement prévue, a fait étape dans le nord de l'État pour visiter la petite ville de Paradise, dévastée par un violent feu de forêt, le 8 novembre 2018.

«Nous, les jeunes, en avons assez»

La saison des incendies fait régulièrement des ravages dans cet État de l'ouest américain en proie à une sécheresse chronique, mais leur fréquence s'est sensiblement accélérée ces dernières années. «Nous sommes en train de vivre le début d'un effondrement climatique et écologique», a lancé Greta Thunberg, durant son discours à Los Angeles, «et nous ne pouvons pas continuer à détourner le regard plus longtemps». «Nous, les jeunes, en avons assez. Si nos parents ne parlent pas en notre nom, alors nous le ferons», a ajouté l'adolescente, fustigeant des responsables politiques qui «font passer les intérêts à court terme avant les vies humaines, la planète et notre futur».

Profitant de son passage en Californie, Greta Thunberg a rencontré à nouveau l'ancien gouverneur de l'État (2003-2011), Arnold Schwarzenegger. Ils avaient fait connaissance au mois de mai lors d'un sommet à Vienne, en Autriche. Schwarzie a publié des images le montrant faire du vélo en compagnie de la jeune militante écologiste, à Santa Monica. «C'était fantastique de rencontrer mon amie et l'une de mes héroïnes, la semaine dernière. J'étais tellement excité de la présenter à ma fille Christina. Continue à inspirer, Greta», a écrit l'acteur.

(L'essentiel/afp)