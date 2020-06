Une fillette de 5 ans suspendue à 40 m du sol

Les habitants d’un quartier de Kunming (sud de la Chine) ont sué à grosses gouttes en assistant à un sauvetage à haut risque, mardi dernier. Laissée seule à la maison, une fillette de 5 ans s’est retrouvée suspendue à l’encadrement d’une fenêtre du 14e étage, à 40 mètres du sol. Horrifiés, des voisins se sont immédiatement organisés, déployant un drap et alertant les urgences.

Comme le montre une vidéo diffusée par le service du feu de la province du Yunnan, un pompier est passé par la fenêtre d’un voisin vivant au 16e étage. Aidé par un collègue et retenu par un harnais, l’homme est parvenu à atteindre l’enfant et à la mettre à l’abri après dix minutes de suspense insoutenable. Au sol, ses collègues avaient déposé un matelas gonflable au cas où le sauvetage tournerait mal. Selon les autorités locales, la petite fille n’a pas été blessée.

De nombreux voisins qui avaient suivi avec effroi les opérations ont applaudi et remercié les valeureux pompiers. D’après le site Yunnan.cn, la mère de l’enfant l’avait laissée seule quelques instants pour aller récupérer des livraisons au rez-de-chaussée. Choquée, la Chinoise a promis de faire plus attention à sa fille à l’avenir. On ignore si les autorités ont l’intention de se retourner contre elle.

(L'essentiel/joc)