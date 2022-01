Pyongyang dit avoir testé un missile hypersonique

La Corée du Nord a procédé à un tir d’essai de missile hypersonique, a affirmé jeudi l’agence officielle nord-coréenne KCNA, confirmant ce premier test majeur d’armement mené par Pyongyang cette année. Le missile a été tiré mercredi et transportait une «ogive hypersonique» qui a «atteint avec précision une cible à 700 km de distance», selon KCNA. La tête du missile a également démontré une «nouvelle» capacité, se déplaçant de manière latérale sur 120 km après s’être détachée du lanceur pour frapper la cible, a ajouté l’agence.

Un missile hypersonique est plus rapide et plus maniable qu’un missile standard, ce qui le rend plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense, pour lesquels les États-Unis dépensent des milliards de dollars. Les missiles hypersoniques atteignent généralement Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son.

Le test a également permis de vérifier le «système d’ampoule de carburant dans des conditions météorologiques hivernales», a ajouté KCNA. Un «système d’ampoule» est composé d’une bonbonne contenant un agent propulseur (mélange de comburant et de combustible fournissant l’énergie au moteur de la fusée) fixée au missile lors de sa fabrication.

«Premières priorités»

Ce système élimine la nécessité de charger les missiles en agent propulseur sur leur site de lancement, comme c’est le cas pour les missiles classiques à carburant liquide, un processus long qui donne à l’ennemi toute latitude pour les localiser et les détruire. C’est la seconde fois que la Corée du Nord annonce un tir de missile hypersonique.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un il y a dix ans, la Corée du Nord a fait progresser rapidement sa technologie militaire. Les missiles hypersoniques font partie des «premières priorités» du plan quinquennal de la Corée du Nord, avaient annoncé les médias d’État l’an dernier.

Les États-Unis, le Japon et le Canada ont condamné le tir de mercredi. «Ce lancement est une violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et constitue une menace pour les voisins de la RPDC et la communauté internationale», a déclaré un porte-parole du département d’État américain, en utilisant le nom officiel de la Corée du Nord.

(L'essentiel/afp)