Au moins 21 jihadistes tués dans des raids russes

Au moins 21 jihadistes du groupe État islamique (EI) ont péri dans plus de 100 frappes menées par l’aviation russe dans différentes régions de Syrie, a indiqué samedi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). L’ONG a fait état de 21 jihadistes tués dans «au moins 130 frappes aériennes menées au cours des dernières 24 heures par l’aviation russe et ciblant l’organisation État islamique».

Les frappes ont été menées «dans une zone à cheval sur les provinces d’Alep, Hama et Raqa» dans le nord de la Syrie, ainsi que «dans le désert des régions de Homs (centre) et de Deir Ezzor (est)».

Réseau de combattants de l’EI

Selon l’Observatoire, la moitié des jihadistes ont péri dans les frappes sur Deir Ezzor. Les raids, qui se sont poursuivis samedi matin, font suite à une série d’attaques menées vendredi dans ces mêmes régions par l’EI contre les forces du régime et ses alliés, et qui ont tué au moins huit miliciens pro-Damas, d’après l’OSDH. Malgré la chute en mars 2019 de son «califat», qui avait été proclamé en 2014 à cheval sur la Syrie et l’Irak, l’EI dispose toujours d’un réseau de combattants qui mènent des attaques meurtrières en Syrie.

Des combats de plus en plus réguliers entre les jihadistes et les forces du régime, appuyées par ses alliés, ont eu lieu ces derniers mois dans le désert de la Badiya, qui s’étend de la province centrale de Homs jusqu’à celle de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak.

«Traque difficile»

Souvent, «les frappes russes dans la Badiya visent de petits groupes de combattants de l’EI ou leurs véhicules» a expliqué à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Leur traque est «difficile car les combattants de l’EI n’ont pas de positions fixes», a-t-il ajouté.

Depuis mars 2019, plus de 1 300 combattants du régime ont été tués dans les affrontements, ainsi que 145 membres de milices pro-Iran, contre plus de 750 jihadistes de l’EI, selon l’OSDH. Selon un rapport de l’ONU publié début février, le groupe djihadiste disposerait de «10 000 combattants actifs», dont «quelques milliers» d’étrangers, en Syrie et en Irak.

(L'essentiel/AFP)