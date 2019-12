Un typhon s'esta battu sur les Philippines

Le typhon Phanfone a frappé mercredi le centre des Philippines, venant gâcher le jour de Noël des habitants de cet archipel à très grande majorité catholique qui se sont retrouvés bloqués dans des ports ou des centres d'hébergement.

En cette période de fêtes, la plus importante de l'année pour le pays, des milliers de Philippins sont demeurés coincés dans leurs maisons détrempées par la pluie qui accompagnait le typhon. Phanfone a touché mardi en fin de journée l'île de Samar et a balayé ensuite l'archipel en se dirigeant vers l'ouest.

Mercredi à la mi-journée aucune victime n'avait été signalée. Les vents et intempéries ont cependant provoqué d'importants dégâts, détruisant des habitations, provoquant la chute d'arbres et plongeant dans le noir de nombreuses villes. Plus de 10 000 personnes ont passé la nuit de mardi à mercredi dans des écoles, des gymnases et des bâtiments publics, ont indiqué des responsables de la défense civile.

Des rafales de vent atteignant les 195 km/h

Bien que moins puissant, Phanfone suit la même trajectoire que le typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7300 morts et disparus en 2013, frappant particulièrement la ville de Tacloban.

«C'était effrayant. Les vitres des fenêtres se sont brisées et nous nous sommes abrités dans les escaliers», a raconté à l'AFP Ailyn Metran, après avoir passé la nuit avec son enfant de quatre ans dans le bureau des services météorologiques où travaille son époux. Le sol de leur domicile de Tacloban (centre) a été couvert de boue et un arbre s'est retrouvé sur le toit d'une maison voisine.

Le typhon Phanfone a touché ce mardi, à la veille de Noël, le centre de l'archipel des #Philippines ?? , où les autorités ont demandé à des milliers de personnes d'évacuer leur domicile via @afpfrpic.twitter.com/pwHOwLjyxa– AsieNews (@AsiaNews_FR) December 24, 2019

Les services météorologiques ont indiqué que le typhon s'était légèrement renforcé dans la nuit de mardi à mercredi, avec des rafales de vent atteignant les 195 km/h pouvant détruire les maisons construites avec des matériaux peu solides. D'autres îles se trouvent sur la trajectoire du typhon et elles devraient également être frappées par des vents dévastateurs et d'intenses précipitations.

13 morts mi-décembre

Phanfone («animal» en laotien) se dirigera jeudi en début de journée vers la mer de Chine méridionale. Plus de 25 000 personnes qui devaient réveillonner en famille étaient toujours bloquées mercredi dans les ports en raison de l'arrêt des liaisons par ferries, a indiqué un garde-côte.

De nombreux vols ont également été annulés, bien que Manille ait été épargnée mercredi. En moyenne, une vingtaine de typhons et tempêtes tropicales balaient chaque année les Philippines, faisant des centaines de morts. Mi-décembre, une violente tempête tropicale ayant balayé le nord du pays avait fait 13 morts.

