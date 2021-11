Le top Christy Giles retrouvé sans vie sur un trottoir

La soirée entre amis de Christy Giles s’est terminée de manière tragique. Le mannequin a été retrouvé sans vie sur un trottoir de Los Angeles, le samedi 13 novembre 2021, rapportent plusieurs médias américains. Selon le mari de la jeune femme, Jan Cilliers, qui se trouvait à San Francisco, Christy était sortie faire la fête avec deux amis le soir précédent. D’après le témoignage de l’un des deux, rentré plus tôt, Christy et sa copine Marcela ont rencontré des hommes durant la soirée et sont allées chez eux, à West Los Angeles.

Cilliers et sa femme partageaient leur localisation à l’aide de leur téléphone portable et le premier a donc eu accès au contenu du smartphone de la seconde. «J’ai tous les messages qu’elle a échangés avec d’autres personnes cette nuit-là. À 5h30 du matin, elle a écrit à Marcela: «Allons-nous en d’ici», a raconté le mari à abc7.com, précisant qu’aucun autre texto n’avait été écrit ou lu après ça.

Christy Giles’ husband fears she and her friend may have been drugged before being dumped at separate hospitals on Saturday night. https://t.co/q7fbGLB8JW — The Daily Beast (@thedailybeast) November 18, 2021

Persuadé que sa femme a été victime d’un crime, Jan Cilliers a déclaré qu’il existait une vidéo montrant une voiture sans plaque et des hommes cachant leur visage déposer le corps dans la rue. La police n’a pas confirmé cette information. Les agents se sont contentés d’indiquer que les premières investigations semblaient indiquer une possible overdose ayant conduit au décès de Christy Giles.

Christy Giles, a 24-year-old model, was found dead. Her friend was found barely alive.https://t.co/gOCMLnpqQd — New York Daily News (@NYDailyNews) November 18, 2021

(L'essentiel/jfa)