Il réalise une interview entouré de talibans armés

Les images, devenues virales en Afghanistan, sont surréalistes. Elles montrent le présentateur d’une émission de télévision politique en train de réaliser une interview entourée de talibans lourdement armés. Visiblement terrifié, le journaliste s’adresse à la caméra et déclare que les talibans «veulent que le public coopère et qu’il ne doit pas avoir peur», explique sur Twitter Kian Sharifi, correspondant de la BBC et spécialiste de l’Iran.

Le présentateur de l’émission intitulée «Pardaz» demande ensuite à ce qui semble être un porte-parole du groupe de combattants ce qu’il pense du retrait américain. «Enfin, les envahisseurs occidentaux s’en vont avec leurs alliés. Grâce à Dieu, nous reprenons le contrôle de notre pays au nom de l’islam», répond-il.

Interrogé sur la liberté de la presse et les droits des femmes, le taliban rappelle que la charia s’imposera. «Bientôt, nos dirigeants nous diront ce que nous devons faire en suivant les préceptes de la loi religieuse», indique-t-il. «Voilà ce à quoi ressemble désormais un débat politique à la télévision afghane», a commenté sur Twitter Yalda Hakim, également correspondante et présentatrice de la BBC.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août, plusieurs dirigeants talibans ont fait leur entrée publique dans Kaboul. Mais leur chef suprême, Hibatullah Akhundzada, s’est fait d’une discrétion absolue. Les talibans ont cependant affirmé dimanche qu’il se trouvait dans la ville de Kandahar, dans le sud du pays, et qu’il apparaîtrait «bientôt en public».

Ce mollah spécialiste des questions judiciaires et religieuses est sorti de l’anonymat en mai 2016 pour prendre la tête du mouvement islamiste, qui était alors en proie à des luttes intestines. Il a été nommé quelques jours après la mort de son prédécesseur, Mansour, tué par une frappe de drone américain au Pakistan, avec pour principal objectif de réunifier les talibans.

