Il tire sur un bébé, le père de famille s'interpose

Un drame incompréhensible. Dustin Wakefield, 21 ans, était attablé à une terrasse avec sa femme et leur bébé d’un an quand un inconnu armé est arrivé. «C’est l’heure de mourir!», aurait lancé en riant Tamarius Davis, 22 ans. Selon l’oncle de Dustin, l’individu a alors pointé son arme sur le petit garçon. «Ce n’est qu’un enfant», a imploré le jeune homme, qui s’est placé entre son fils et Davis. «Il l’a abattu et a tiré encore plusieurs fois quand il était au sol», explique Mike Wakefield au Miami Herald.

Dustin Wakefield, 21, is survived by his wife and 1-year-old son. His family gave us permission to use these photos, a day after the tourist was killed in an unprovoked, random shooting on Ocean Dr. The shooter 1st aimed the gun at the child before firing at his father. @wsvn pic.twitter.com/yOcsSOZfOO — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021

Sous les yeux horrifiés et les cris des témoins, le tireur s’est alors mis à danser sur le corps de sa victime. Il a ensuite pris la fuite mais a rapidement été appréhendé. Le père de Tamarius Davis a expliqué à l’agence AP que son fils, qui travaille pour UPS, était en vacances à Miami Beach avec des amis. Selon lui, le jeune homme n’avait jamais eu de problèmes avec la police et ne souffre d’aucun trouble mental. «C’est une chose improbable. Nous essayons de comprendre ce qui s’est passé. Imaginez notre choc», confie Tommy Davis.

Tamarius Blair Davis, 22, of Norcross, Georgia, told investigators he shot Dustin Wakefield, 21, on Tuesday night because he “was high on mushrooms, which made him feel empowered,” according to his arrest report. https://t.co/POhNKmZh5d — WPDE ABC15 (@wpdeabc15) August 26, 2021

Le tueur a expliqué à la police qu’il était sous l’influence de «champignons hallucinogènes, qui lui faisaient se sentir puissant». «On pense connaître son enfant, mais ce n’est pas le cas. C’est possible que quelqu’un lui ait donné quelque chose. Il faut que nous en ayons le cœur net», estime le père du tireur. Dustin, lui, a succombé à ses blessures à l’hôpital. La victime, originaire du Colorado, était en séjour en Floride avec sa petite famille. «C’était le gamin le plus gentil. Il adorait sa famille. Il adorait être papa», témoigne son oncle.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021

Shooter opened fire on Miami Beach tourist, danced over body: witness https://t.co/zStblPg9Wz pic.twitter.com/LM1QKozB64 — New York Post (@nypost) August 25, 2021

(L'essentiel/joc)