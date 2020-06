Un jeu entre ados finit en macabre découverte

Des adolescents étaient en train de s’amuser avec une nouvelle application quand ils ont découvert une valise suspecte, abandonnée au bord de l’eau à Seattle (Washington). «On a trouvé ce bagage noir. On plaisantait en disant qu’il contenait peut-être de l’argent… mais l’odeur était insoutenable», raconte sur TikTok l’utilisateur Ugh Henry en légende de sa vidéo. Inquiets, les jeunes ont immédiatement alerté la police, rapporte KING-TV.

Les autorités confirment avoir reçu un coup de fil signalant la présence d’un colis suspect près de la plage, mais elles ne révèlent pas l’identité de leur interlocuteur. Sur place, les forces de l’ordre ont inspecté la fameuse valise et d’autres sacs retrouvés non loin: tous contenaient des parties de corps humain, dit un communiqué. Les restes ont été transmis à un médecin légiste, qui doit identifier la victime ou les victimes et tenter de déterminer les causes de la mort.

Les jeunes gens figurant sur la vidéo n’ont appris qu’il s’agissait de restes humains qu’en consultant les informations plus tard. Avant sa macabre découverte, la bande explorait les environs avec Randonautica, une application qui propose à ses utilisateurs des itinéraires aléatoires dans un rayon fixe. «J’étais abasourdi et choqué. C’est terrifiant de penser qu’il y a quelqu’un par ici capable de faire quelque chose comme ça», confie un habitant de West Seattle.

(L'essentiel/joc)