Le procès de Benjamin Netanyahu a repris

Les sagas politique et judiciaire convergent lundi en Israël, avec la reprise du procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu et le début des consultations post-élections en vue de charger un candidat pour former le prochain gouvernement. Benjamin Netanyahu, 71 ans dont quinze au pouvoir, est arrivé en matinée au tribunal de district de Jérusalem où il a été convoqué pour les déclarations liminaires du parquet. Premier chef de gouvernement de l’histoire d’Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat, il est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, des charges qu’il nie fermement.

Il pourra quitter le tribunal après les déclarations liminaires du parquet, quand l’audition des témoins commencera.

«Menteur»

«Menteur», «On veille sur la démocratie», peut-on lire aux abords du tribunal sur des pancartes de manifestants anti-Netanyahu, qui réclament depuis des mois sa démission en se réunissant devant sa résidence chaque samedi. Des dizaines de partisans du Premier ministre, le plus pérenne de l’histoire d’Israël, sont également rassemblés devant le tribunal. Tandis que la procureure principale Liat Ben-Ari développera son propos contre le Premier ministre, le président Reuven Rivlin entamera à quelques kilomètres du tribunal des discussions de deux jours avec des responsables de partis, déterminantes pour l’avenir politique de Benjamin Netanyahu.

Le Likoud, parti de droite du Premier ministre, est arrivé en tête des législatives du 23 mars -les quatrièmes en moins de deux ans- avec 30 sièges sur 120 à la Knesset. Mais ce résultat, combiné à celui de ses alliés naturels, ne lui assure pas la majorité de 61 sièges pour former un gouvernement stable. Et face à lui, de nombreuses formations sont décidées à mettre fin à ses douze années d’affilée de règne.

(L'essentiel/afp)