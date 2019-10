Son chien dévoré par un croco sous ses yeux

Un propriétaire de chiens a vécu un véritable drame, le 19 octobre au bord de la rivière Watson, dans le Queensland. L'Aurukun Indigenous Knowledge Centre, une organisation consacrée à la communauté autochtone d'Aurukun, a publié sur YouTube une vidéo de l'accident.

Les images montrent trois canidés s'amuser dans l'eau. La situation prend une tournure désastreuse lorsqu'un énorme crocodile d'eau salée fait irruption à la surface de l'eau, happant l'un d'entre eux. Affolés, ses deux compagnons parviennent à s'enfuir, mais il est déjà trop tard pour le malheureux. «Ben! Sors!», lui crie son propriétaire, désespéré. «Oh non, Benny», se lamente-t-il ensuite, réalisant que son chien ne réapparaîtra pas.

Noel Waterman, coordinateur du centre, estime que cette vidéo devrait servir d'avertissement aux propriétaires ayant tendance à laisser leurs chiens jouer dans les rivières australiennes par marée haute. «Les crocodiles sont mieux camouflés en ces périodes», explique-t-il au «Cairns Post». Les crocodiles d'eau salée sont les plus grands reptiles du monde: un mâle mesure environ 5 mètres et pèse plus ou moins 500 kilos.

(L'essentiel/joc)