Le plus grand événement mondial depuis le Covid

Les Émirats arabes unis ont lancé jeudi soir en grande pompe à Dubaï l'Expo-2020, première exposition universelle organisée au Moyen-Orient et plus grand événement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le jeune prince héritier de Dubaï, le cheikh Hamdane ben Mohammed, a officiellement inauguré la cérémonie d'ouverture de cet événement de sept milliards de dollars.

La cérémonie d'ouverture de l'Exposition universelle:

«Le monde entier se réunit aux Émirats arabes unis tandis que nous inaugurons ensemble, avec la bénédiction d'Allah, l'Expo-2020 de Dubaï», a déclaré le cheikh Hamdane avant le lancement des festivités. Des projections et effets de lumières ont illuminé le Al-Wasl Plaza, une enceinte futuriste en forme de dôme, symbole de l'architecture islamique. Des concerts divers ont suivi, dont ceux de la célèbre diva émiratie Ahlam ou de la chanteuse britannique Ellie Goulding.

«Faire durer les infrastructures»

Quelque 25 millions de visiteurs sont attendus à l'exposition, qui occupe une surface grande comme deux fois Monaco. Sa directrice générale, Reem al-Hachemy, a assuré que ces infrastructures somptueuses, largement climatisées dans une chaleur étouffante, ne seraient pas abandonnées et gâchées une fois l'événement terminé. «Il n'a jamais été question d'un investissement pour accueillir une exposition, il s'agissait de créer une ville nouvelle la ville du futur», a-t-elle déclaré dans un entretien à l'AFP.

«Nous avons également pris l'engagement de ne pas démanteler toutes les installations liées à l'Expo», a-t-elle ajouté, soulignant que l'ambition était de les faire durer jusqu'à «2040, 2050 et au-delà». Plus de 90% d'entre elles resteront sur place pour entretenir «cette ville future», a-t-elle souligné. Ainsi, on savait déjà que le pavillon luxembourgeois, d'une surface de 2 270 m², serait conservé par Dubaï à l'issue de l'exposition.

Le pavillon luxembourgeois à Dubaï (Photo: GIE LUX/Andreas Keller)

Un des sept émirats formant les Émirats arabes unis, Dubaï a connu un développement fulgurant ces dernières décennies, passant d'un petit village de pêcheurs à un grand centre régional dans les domaines de la finance, du transport ou des médias. La ville prisée des expatriés adeptes du luxe est connue pour ses projets pharaoniques, à l'instar de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. L'Expo-2020 est censée attirer des millions de visiteurs étrangers, dans un émirat qui mise sur le tourisme, mais les restrictions de voyage liées à la pandémie dans le monde entier risquent d'en dissuader beaucoup.

«Technologies vertes»

«Étant donné l'accent mis sur la technologie et la durabilité, nous cherchons à attirer des industries et des expatriés qui voudraient travailler dans ces espaces», a expliqué Reem al-Hachemy, également ministre d'État des Émirats à la Coopération internationale. Le pays s'intéresse notamment aux «industries liées au climat ou aux technologies vertes, ainsi qu'aux technologies agricoles», a-t-elle indiqué, disant vouloir capitaliser sur des secteurs émergents aux Émirats.

Dans un pays pétrolier où les grosses voitures restent omniprésentes et où les centres commerciaux hyper-climatisées ne manquent pas, l'Expo-2020 met en avant Terra, un pavillon écologique en forme d'antenne parabole, alimenté par près de 5 000 panneaux solaires et recyclant l'eau. Une semaine sera consacrée au développement durable avec un certain nombre d'événements sur le climat et la biodiversité prévu. Les pays du Golfe, où les chaleurs dépassent souvent les 40°C, ont récemment placé la lutte contre le changement climatique au cœur de leur discours officiel.

«En général, les grands événements internationaux ne s'intéressent pas aux mesures de long terme liées au développement durable», a fait remarquer Reem al-Hachemy. «Nous sommes fiers de pouvoir d'apporter notre contribution au développement durable».