Un incendie fait 15 morts, dix ont sauté du bâtiment

Des images terribles diffusées sur les réseaux sociaux montraient de jeunes personnes tombant de plusieurs étages en tentant d'échapper aux flammes dans un institut d'enseignement privé de la ville de Surate (Gujarat), sous les cris d'horreurs des passants.

«Les étudiants ont perdu la vie à la fois à cause du feu et en sautant du bâtiment», a déclaré à l'AFP Deepak Sapthaley, un responsable des pompiers de Surate.

12 tuition children died and many more feared in fire at surat takshshila complex



May rest in peace! pic.twitter.com/IEWxJeS0lV — Sivaraman PK (@Sivaram_Journo) 24 mai 2019

50 à 60 étudiants se trouvaient à l'intérieur au moment du départ de feu, a-t-il indiqué, 10 sont morts dans leur chute et cinq directement du feu. Une vingtaine sont actuellement hospitalisés. «Extrêmement attristé par la tragédie de l'incendie à Surate», a tweeté le Premier ministre Narendra Modi, originaire du Gujarat.

«Mes pensées vont aux familles en deuil. Que les blessés se rétablissent rapidement», a poursuivi le chef du gouvernement, qui vient de remporter triomphalement un deuxième mandat aux élections législatives du géant d'Asie du Sud.

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) 24 mai 2019

Le feu s'est rapidement propagé en raison des matériaux utilisés pour le toit du bâtiment, d'après les autorités locales. Les incendies accidentels sont fréquents en Inde en raison d'une réglementation laxiste et du non-respect fréquent des normes de sécurité.

Pour leurs détracteurs, entrepreneurs en bâtiment et propriétaires rognent sur la sécurité pour économiser de l'argent, profitant en cela des dysfonctionnements et de l'apathie des autorités municipales.

Really heart breaking to hear about the news of #surat fire tragedy.May those who have been injured recover at the earliest.I pray for the departed souls..@vijayrupanibjp sir my humble request to u please take some immediate steps for the people of #Surat pic.twitter.com/JdewXQh6e6 — Debojit Nath(Dev) ✌✌???????????????????????????????????????????????? (@Debojit97534) 24. Mai 2019

(L'essentiel/afp)